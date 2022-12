Juger les casseurs en quelques jours et responsabiliser leurs parents: le ministre explique ses projets après les émeutes à Bruxelles

Vincent Van Quickenborne était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le Vice-Premier et ministre de la Justice et de la Mer du Nord a notamment été interrogé sur les casseurs. Ils ont ciblé des policiers, des journalistes et provoqué des dégâts dans les rues de Bruxelles suite aux matchs du Maroc en Coupe du Monde. Pour l'élu de l'Open VLD (libéraux flamands), il faut accélérer les procédures judiciaires et responsabiliser les parents.

Pascal Vrebos: Les casseurs vous ont électrisé? Vous accélérez enfin les procédures. Déjà en 2000, on en avait parlé, ça a mis du temps.

Vincent Van Quickenborne: Oui, il y avait une loi en 2000, mais ça a été annulé (NDLR: par la cour constitutionnelle). Les précédents gouvernements n'ont rien fait avec ceci. Donc moi j'ai décidé d'activer cette procédure accélérée, donc de comparution dans les sept jours après les faits.

Pascal Vrebos: À condition que…

Vincent Van Quickenborne: De flagrant délit et bien évidemment de reconnaître aussi les faits. Ça fonctionne aux Pays-Bas. J'ai entendu que monsieur Demeyer (NDLR: bourgmestre de Liège, interrogé précédemment dans le journal de RTL INFO 13H) dit qu'il faut plus de juges. C'est ce qu'on fait. On est en train de refinancer la Justice. On passe d'un budget de 2 milliards à 2,5 milliards d'euros. On prévoit des centaines de magistrats en plus. Donc on peut le faire.

Pascal Vrebos: Il y a parfois un an ou deux ans avant que quelqu'un ne soit jugé. Ça c'est quand même ridicule.

Vincent Van Quickenborne: Il faut absolument changer les procédures. Dans des cas spécifiques, comme des émeutes, brûler des voitures, violences contre police et violence contre des journalistes, il faut appliquer.

Pascal Vrebos: Et brûler un drapeau, le drapeau belge?

Vincent Van Quickenborne: C'est prévu dans le nouveau code pénal. C'est une sanction de niveau 1.

[…]

Pascal Vrebos: Vous avez aussi dit qu'il faut responsabiliser les parents. Vous voulez sabrer dans les allocations familiales. Le MR (libéraux francophones) vous a visiblement suivi.

Vincent Van Quickenborne: Tout à fait. Donc la police va faire son travail, la justice avec la procédure accélérée. Mais il faut aussi regarder les sources. Comment ça commence? Souvent, les gens sèchent à l'école, ils ne vont plus à l'école. C'est la petite criminalité qui commence, et après c'est le banditisme. Comment on peut se défendre contre cela? Il faut aussi responsabiliser les parents.

Pascal Vrebos: Et vous pensez que ça va passer au gouvernement ça? (NDLR: les mesures doivent être validées par les différents partenaires de coalition: PS, MR, Ecolo, CD&V, Open VLD, Vooruit et Groen au fédéral).

Vincent Van Quickenborne: Aujourd'hui en Flandre, il y a une allocation d'école. Quand les jeunes sèchent l'école, on peut le retirer. On le fait déjà en Flandre. Moi je propose d'aller un pas plus loin. C'est-à-dire que si les gens, on voit qu'il y a des problèmes, on peut dire qu'on ne vous donne pas cette allocation tant que vous ne vous mettez pas en ordre.

Pascal Vrebos: Donc vous envoyez la patate chaude aux parents?

Vincent Van Quickenborne: Non non, on dit: "Les parents, vous êtes co-responsables". C'est la réalité. Ça existe aux Pays-Bas, ça existe en France, il faut le faire aussi en Belgique.