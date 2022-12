Invasion de l'Ukraine - Zelensky fait appel à la résilience du peuple ukrainien à l'approche de l'hiver

(Belga) Le président Volodymyr Zelensky a appelé à la persévérance et à la résilience du peuple ukrainien à l'approche de l'hiver, dimanche soir, dans son allocution vidéo quotidienne.

"L'ennemi espère pouvoir utiliser l'hiver contre nous, faire du froid et des difficultés hivernales une composante de sa terreur", a-t-il déclaré. "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour survivre à cet hiver, aussi rude soit-il". Endurer cet hiver, a-t-il dit, revient à tout endurer. La Russie a certes un avantage en matière de missiles et d'artillerie, a ajouté M. Zelensky, "mais nous avons quelque chose que l'occupant n'a pas et n'aura pas : nous protégeons notre foyer, et cela constitue la plus grande motivation possible", a-t-il souligné. Le peuple ukrainien se bat pour la liberté et défend la vérité, a-t-il poursuivi. "Pour survivre à l'hiver, nous devons être plus résilients et plus unis que jamais", a conclu le président ukrainien. (Belga)