Mali: le chef de la junte ouvre la voie au retour de Choguel Maïga comme Premier ministre

Le chef de la junte au pouvoir au Mali a abrogé le décret nommant un colonel Premier ministre par intérim, ouvrant la voie au retour de Choguel Kokalla Maïga à la tête du gouvernement, ont annoncé les autorités dimanche soir.

Choguel Kokalla Maïga, un civil et vétéran de la politique nommé Premier ministre en juin 2021, a été contraint de prendre ses distances en août après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Le numéro un malien, le colonel Assimi Goïta, avait nommé par décret le 21 août Premier ministre par intérim le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Le colonel Goïta a abrogé le décret du 21 août, a annoncé sur la télévision d'État le secrétaire général de la présidence Mamadou Oulale. Le décret antérieur nommant Choguel Kokalla Maïga chef du gouvernement n'ayant pas été abrogé, celui-ci est censé retrouver automatiquement son poste. Le retour de Choguel Kokalla Maïga faisait l'objet de spéculations depuis plusieurs jours. Les calculs derrière ce retour ainsi que ses implications sont obscurs, les dynamiques internes à la junte étant entourées du plus grand secret. Choguel Kokalla Maïga avait été reçu le 25 novembre par le colonel Goïta et lui avait dit être apte à reprendre son poste. Cette rencontre avait nourri les conjectures sur le rétablissement de Choguel Maïga dans ses fonctions. Le décret lu dimanche soir nomme le colonel Maïga ministre d'État, toujours en charge de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, et appelé à assurer l'intérim du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du poste.