Chutes de neige: Bruxelles sort déjà les épandeuses

Les premiers épandages préventifs en Région bruxelloise débutent dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé dans un communiqué Bruxelles Mobilité.

Pour traiter l'ensemble du réseau, Bruxelles Mobilité couvre plus de 800 km de voiries en 3h30 via 17 circuits. Un épandage complet nécessite 85 tonnes de sel. Toutes les voiries régionales sont concernées: routes principales, grands carrefours, tunnels et viaducs.

Les stocks de sel de Bruxelles Mobilité sont pleins, notamment en raison des hivers assez doux des années précédentes

La portion du ring passant à Anderlecht étant particulièrement sensible à l'humidité et au refroidissement, une station météo a été installée à cet endroit afin de "connaître avec beaucoup de précision les conditions exactes au sol", explique Sarah Vanschoenbeek, responsable de la Régie des routes, citée dans le communiqué.