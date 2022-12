Longue file d'attente pour la presse, au premier jour du procès des attentats de Bruxelles

(Belga) La presse était présente en nombre lundi matin au premier jour des débats sur le fond au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Les journalistes, venus des quatre coins d'Europe, ont cependant dû patienter plus d'une heure à l'extérieur, dans le froid, avant de pouvoir passer le contrôle de sécurité nécessaire pour accéder au site Justitia de Haren, qui accueille la cour d'assises.

Le site était censé ouvrir à 7h30, mais l'accès pour la presse n'a cependant été possible qu'à partir d'environ 8h00, en raison de problèmes logistiques, semble-t-il. Entretemps, une longue file de journalistes s'était formée et nombre d'entre eux ont dû patienter pendant plus d'une heure. L'audience de lundi matin, qui sera consacrée à l'identification des parties et à quelques mots d'explication de la présidente de la cour, n'avait toutefois pas encore commencé à 9h45, alors qu'elle devait normalement débuter sous le coup de 9h00. Après la constitution du jury populaire de mercredi dernier, il s'agit de la première audience sur le fond dans ce procès des attentats du 22 mars 2016, qui avaient fait 32 morts et 340 blessés à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. (Belga)