Coups de couteau dans un café de Molenbeek: reconnaissez-vous cet homme?

Le 12 août 2021 à 00h09, une tentative de meurtre a eu lieu au café « La Palme d’Or » situé rue des Quatre-Vents à Molenbeek-Saint-Jean.

Suite à une altercation, un client a donné plusieurs coups de couteau à un autre consommateur. La victime a été grièvement blessée et l’auteur a pris la fuite immédiatement après les faits.

L’auteur est âgé entre 30 et 45 ans. Il mesure entre 1m75 et 1m85 et est de corpulence forte. Il a le teint mat et de courts cheveux noirs.

Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu délavé, un pull à motifs floraux noirs et blancs et des chaussures noires.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.

Diffusé à la demande du parquet de Bruxelles.