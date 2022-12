Quelles friandises saines donner à vos enfants? "Des aliments qui vont aider l'organisme à fonctionner mieux."

Nous sommes à la veille de la St Nicolas, quelles sont les friandises saines que nous pouvons laisser à St Nicolas et vice-versa ? Geneviève Mahin, nutrithérapeute, était l’invitée du RTL INFO Bienvenue ce lundi midi. Elle a répondu aux questions de Caroline Fontenoy.

Quand on pense à des friandises, on pense plutôt au chocolat, aux bonbons, ce n’est pas forcément très sain. C’est quoi pour vous une friandise ou une collation saine?

Ce serait une friandise composée d'aliments brutes, d'aliments propres et donc des aliments qu'on peut retrouver comme tel dans la nature comme les noix, les fèves de cacao,... Certaines épices aussi comme la cannelle ou le curcuma. Du miel et des fruits séchés qui vont pouvoir remplacer le sucre. Donc des aliments qui sont sains et qui vont aider notre organisme à fonctionner correctement.

Si on décide de faire les friandises nous-même, comment s’y prend-on? Avez-vous des idées de recettes à la portée de tous?

Oui, l'avantage c'est que c'est très rapide à réaliser, qu'on peut aussi faire ça avec les enfants. C'est intéressant de pouvoir les intégrer dans la réalisation. Ça leur permet aussi de comprendre et c'est amusant. On peut réaliser des 'energy balls', ce sont des petites boules avec des oléagineux et des fruits séchés et on peut rajouter plein de saveurs, de la noix de coco, des zestes d'agrumes, … C'est ludique aussi. Pour le chocolat, on essaye de choisir du chocolat noir, le plus noir possible et on le mélange avec un peu de dattes pour donner ce goût sucré mais qui est composé de nutriments, c'est important.

L’idée c’est d’associer les enfants pour que très tôt ils aient conscience de ce qui est bon pour eux?

Oui parce que tous les êtres humains sont attirés par le sucre, c'est normal. Mais si on peut le choisir et que c'est bon pour notre santé c'est quand même mieux. Plus rapidement on va leur donner des exemples de ce qui est bon pour eux, plus facilement ils iront vers ça quand ils vont grandir.

Comment convaincre les enfants ou les parents qu’un gâteau au butternut est aussi bon qu’un cake au chocolat?

On peut mélanger le butternut et le chocolat, ce qui permettrait de faire une pierre deux coups mais moi ce que je propose c'est d'expérimenter. Apporter un petit coup de peps avec du citron ou du chocolat, tout en ayant une base qui est saine. Vraiment mélanger les deux.