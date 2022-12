Manneken Pis a désormais sa tenue de rockeur

(Belga) Manneken Pis a accroché sa 1.105e tenue dans sa garde-robe. La veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, et l'agence Tempora ont remis un costume de rocker, à l'occasion des cinq ans de la mort du chanteur français.

Johnny Hallyday était un hôte apprécié dans la capitale belge. Quelques jours après les attentats de mars 2016, il s'était encore produit au Palais 12. La Ville de Bruxelles a aujourd'hui eu l'occasion de saluer la mémoire de la rock star en recevant ce costume pour Manneken Pis. Il s'agit d'une blouse rouge et d'une tenue complète en cuir avec des motifs en argent. Johnny Hallyday lui-même avait porté un costume similaire lors d'un concert au Parc des Princes à Paris en 1993, situe l'échevine de la Culture, Delphine Houba. "Il était de ceux qui donnaient tout pendant ses concerts. S'il fallait voir un artiste en live, c'était bien lui", a ajouté le bourgmestre Philippe Close. Manneken Pis portait ce costume lundi et l'enfilera à nouveau le 20 décembre, à l'occasion de l'inauguration de l'expo "Johnny Hallyday, L'Exposition" au Palais 2 du Brussels Expo. L'agence Tempora reviendra sur la vie du célèbre chanteur à l'aide d'objets personnels divers et de récits. (Belga)