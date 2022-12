"Jusqu'à 300 km sur la journée": les déneigeuses sont de sortie, le travail d'épandage a commencé

Cette fois, c'est parti. La neige a commencé à tomber la nuit dernière, surtout dans le Sud du pays avec, déjà les premiers accidents dûs aux routes devenues glissantes. Le travail d'épandage a d'ailleurs commencé sur les routes. Quelque 130.000 tonnes de sel ont été prévues en Wallonie.

Au volant de sa déneigeuse, Didier est de service depuis l'aube. Dans sa benne, 7 tonnes de sel sont nécessaires à chaque tournée, pour sécuriser les routes de la région. Ce matin, il a constaté plusieurs accidents. "Les gens n'avaient pas les pneus adéquats pour circuler sur la neige, conditions difficiles ce matin, maintenant ça va déjà beaucoup mieux. On est parti quand même pour une sortie de 12h. Les gardes commencent à 7h du matin. On a relayé nos collègues qui ont roulé une bonne partie de la nuit", détaille Didier Dodémont, chauffeur d'un camion d'épandage.

Pour couvrir les 7.834 km du réseau routier et autoroutier wallon, 1.200 personnes restent mobilisables à toute heure de la journée du 15 octobre dernier au 15 avril 2023. "Les nuits, et peut-être même Noël et Nouvel An, on les passe des fois dans notre camion à sécuriser tout le réseau et c'est notre rôle, c'est notre travail pour que tout le monde soit en sécurité", poursuit Didier.

En Wallonie, 130.000 tonnes de sel sont prévus cet hiver prêtes à être déversées dans les 660 engins d'épandage. A Batisse, Joël coordonne le travail de 35 chauffeurs. "On fait des préventifs. En général, on fait 2 préventifs sur 24h quand il gèle. Et tous les camions sont de sortie dès qu'on annonce de la neige. Ça peut tourner jusque 300 km sur la journée à une moyenne de plus ou moins 30-35 km/h", explique Joël Weusten, responsable du service hiver d'une société de déneigement.

Les yeux sont donc constamment fixés vers les prévisions afin d'anticiper. La Région wallonne travaille avec le système Météo route qui regroupe deux types de données : "Les données de l'IRM et les données de nos 53 stations météo éparpillées aux quatre coins de la Wallonie. Grâce à ces systèmes, on peut suivre l'évolution de la météo en temps réel et donc procéder à l'épandage", développe Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

L'hiver dernier, 53.000 tonnes de sel ont été répandues sur nos routes pour un budget total de près de 4 millions d'euros.