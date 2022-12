L'Afsca dresse un bilan rassurant des contrôles de cet été auprès des ambulants

(Belga) En pleine saison des marchés de Noël, un premier bilan rassurant des contrôles effectués cet été auprès des exploitants ambulants a été communiqué mardi par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca).

Les 750 agents de l'Afsca sont mobilisés toute l'année pour contrôler les évènements ponctuels comme c'est le cas des foires, des festivals et des concerts qui se déroulent en été et des marchés de Noël qui ont lieu en hiver, a rappelé l'organisme fédéral né au lendemain de la crise de la dioxine. "Les résultats de ces contrôles ambulants permettent de conclure que la situation générale est globalement bonne. C'est assez rassurant de constater que, malgré les canicules qu'on a connues cet été, assez peu de problèmes liés aux températures de conservation ont été décelés", a communiqué l'Afsca qui a "toutes les raisons de penser que les opérateurs actifs sur les marchés de Noël vont accorder suffisamment de vigilance aux règles de sécurité alimentaire". Sur les quelque 750 contrôles déjà effectués en 2022, 42% des opérateurs contrôlés ont reçu un avertissement et 8,26% d'entre eux ont reçu un procès-verbal d'infraction. En 2019, dernière année comparable, 38% des opérateurs ambulants sur les 1.041 contrôlés avaient reçu un avertissement tandis que 11,43 % d'entre eux avaient fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Ces contrôles sont effectués à l'initiative de l'Afsca et/ou à la suite d'une plainte déposée par un consommateur auprès du point de contact de l'Agence. Une nouvelle visite est toujours prévue auprès des établissements dont le résultat du contrôle n'était pas favorable. (Belga)