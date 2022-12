Tragique accident à Thuin: un jeune de 20 ans meurt sur le coup, sa compagne enceinte hospitalisée

Un conducteur a perdu la vie dans une collision frontale avec un camion, lundi en fin de journée rue de Beaumont (N53) à Thuillies (Thuin, province de Hainaut), ont indiqué les secours.

Deux autres personnes ont été emmenées en milieu hospitalier.



L'accident impliquant un camion et une voiture s'est produit peu avant 17h00. Pour une raison indéterminée, la voiture a dévié sur sa gauche et a percuté l'avant du camion. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus sur place pour désincarcérer les deux personnes coincées dans la voiture. Le conducteur du véhicule, 20 ans, a été tué sur le coup. La personne passagère du véhicule et le conducteur du camion ont été transportés en milieu hospitalier. La passagère est une jeune femme enceinte de 8 mois.