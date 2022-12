Prolonger trois réacteurs et assurer l'électricité pour les hivers à venir: Georges Gilkinet y est favorable

Contrairement à la France, nous ne devrions pas manquer d'électricité cet hiver, mais la situation pourrait être critique durant l'hiver 2025. C'est ce que suggère un rapport des gestionnaires de gaz et d'électricité. Ce document sera examiné demain par le comité ministériel restreint. Pour prévenir un problème d'approvisionnement, une proposition serait d'économiser le combustible au printemps et en été et de décaler la fermeture des réacteurs les plus anciens de quelques mois.

Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, était l'invité d'Antonio Solimando ce mardi matin sur Bel RTL. Avec la crise énergétique que l'on connait, il a évoqué les difficultés d'approvisionnement électriques craintes pour les hivers à venir et les solutions à y apporter. "Nous y travaillons avec Tinne Van der Straeten (la ministre de l'Énergie, NDLR) et on a demandé à Elia, notre spécialiste, de faire une évaluation de comment ça va se passer. Alors, pour cet hiver, pas de problème, pour l'hiver prochain, pas de problème. Pour dans deux hivers, 2024-2025, il y a effectivement des questions parce que le réseau nucléaire est en difficulté et qu'il y a des échanges d'énergie électrique entre nos deux pays. On cherche des solutions pour assurer l'approvisionnement électrique dans deux hivers et je pense qu'il y a des réponses". Le rapport d'Elia et de Fluxys sur la sécurité d’approvisionnement du pays pour cet hiver et les suivants va être étudié par le gouvernement dès demain. Face au réel risque de problème d’approvisionnement énergétique pour l’hiver 2025, la prolongation de trois réacteurs est évoquée. Une idée à laquelle Georges Gilkinet est favorable. "L'idée, c'est d'économiser le carburant nucléaire pendant l'été, là où on n'a pas besoin des centrales nucléaires parce que les énergies renouvelables fonctionnent bien. Donc stopper les réacteurs nucléaires pendant l'été pour pouvoir les utiliser pendant l'hiver. Donc c'est une prolongation de très court terme et l'objectif est d'assurer la sécurité d'approvisionnement à côté de plein d'autres mesures comme le stockage de l'énergie, sur la gestion de la demande".