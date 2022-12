"Il est beau": les petits de l'école Saint Joseph de La Louvière réveillés par Saint-Nicolas après une nuit en classe

Saint Nicolas a fait sa tournée cette nuit, et ce n'est pas fini ! Ce matin, Le Grand Saint s'est notamment rendu à l'institut Saint Joseph de La Louvière où les élèves de maternelle l'attendaient. Ils ont même passé la nuit dans l'école et ont été réveillés par Saint Nicolas lui-même.

Certains, très impatients, avaient déjà les yeux grands ouverts, alors que d'autres dormaient encore profondément.

"Beaucoup étaient réveillés et très impatients de me voir je pense, et d'autres qui, à mon avis, rêvaient encore de moi et les voir avec les yeux pétillants, c'est magique pour moi", a confirmé le Grand Saint.

Chaque enfant a été salué personnellement par Saint-Nicolas et ils ont échangé un petit check ainsi que quelques mots.

"Il est beau", lance un enfant encore tout émerveillé par sa rencontre.

La journée n'est pas finie : après un petit déjeuner avec des cougnous et du cacao, les enfants feront leur toilette puis ils passeront à nouveau un moment privilégié avec le Grand Saint, qui leur offrira quelques cadeaux.

Une aventure remplie en émotion qui a débuté hier : les petits sont arrivés à l'école en pyjama vers 17h30. En classe, avec leurs institutrices, ils ont fait une série d'activités sur le thème de Saint-Nicolas : bricolages, chansons, danses, contes… Ils ont ensuite mangé des pizzas et regardé un film sur la légende de Saint-Nicolas avec dégustation de pop-corn. Les enfants et leurs institutrices se sont ensuite couchés dans l'attente de ce réveil magique avec le Saint Patron des écoliers.