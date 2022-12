Deuxième jour du procès des attentats de Bruxelles

(Belga) Le deuxième jour du procès des attentats commis à Bruxelles le 22 mars 2016 a débuté mardi avec 30 minutes de retard et sans la foule des grands jours. Alors que lundi, l'affluence avait obligé de nombreuses personnes - dont les membres de la presse - à attendre près d'une heure pour entrer dans le Justitia, les contrôles de sécurité se passaient sans encombre et les allées du palais de justice étaient presque vides dès le lendemain.

La présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, donnera ce mardi la parole aux deux procureurs fédéraux pour la lecture de leur acte d'accusation. Cette lecture s'étalera sur plusieurs jours, jusqu'à jeudi, étant donné la longueur du document, environ 500 pages. Dans ce procès hors normes, annoncé pour six à neuf mois d'audiences, dix hommes sont accusés, dont un, Oussama Atar, fait défaut. Il serait mort en Syrie. Les neuf autres sont Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi, Smail Farisi et Ibrahim Farisi. Les huit premiers sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)