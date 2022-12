M. Vansteenkiste se dit surpris des plaintes des accusés sur leurs conditions de détention

(Belga) Philippe Vansteenkiste, directeur de l'association de victimes V-Europe, s'est dit mardi un peu surpris par les réclamations des accusés concernant leurs conditions de détention et de transfert. "Ma première réaction a été de penser à ce que nous avons entendu pendant le procès de l'attentat au Musée juif, sur la façon dont Daesh traite ses prisonniers", a-t-il expliqué en référence aux témoignages du journaliste français Nicolas Henin lors dudit procès.

"C'est assez frappant d'entendre la réaction d'hier", a-t-il ajouté. "Mais c'est le jeu d'un procès, chacun joue son rôle et on essaye que ça reste serein." M. Vansteenkiste a également précisé avoir reçu des réactions surprises de la part de certaines victimes à ce sujet, tout en soulignant que personne ne choisirait sciemment de devoir se déshabiller en prison tous les matins pendant six mois. À propos de la lecture de l'acte d'accusation, qui a débuté mardi vers 10h15, le directeur de V-Europe explique que "émotionnellement ce sera un peu dur, il faut un peu se distancier de cela pour pouvoir suivre le procès de la meilleure des façons. Ce qui est important aussi c'est la réaction de la défense qui reste une grande inconnue".