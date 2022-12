En novembre, 85,3% des trains sont arrivés à quai avec moins de six minutes de retard

(Belga) En novembre, 85,3% des trains sont arrivés à destination avec moins de six minutes de retard, selon les chiffres publiés mardi sur le site web "opendata" d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge. Cela représente une petite amélioration en matière de ponctualité par rapport au mois d'octobre.

En octobre, ce chiffre s'élevait à 85,2%, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2018, a indiqué Infrabel. En novembre 2021, le taux de ponctualité était de 90,8%. De plus, en novembre, 3.202 trains ont été partiellement ou totalement annulés, soit 3,7% de la totalité des trains. En novembre 2021, ce taux s'élevait à 3,3%, selon le gestionnaire. Les retards sont le plus souvent attribués à la société ferroviaire SNCB (36,8%) ou à des "tiers" (35,1%), notamment des individus se trouvant sur les voies ou des accidents de personnes. De janvier à octobre, le taux de ponctualité des trains était de 90,05% selon les chiffres publiés sur le site de la SNCB. Le taux de 85,3% enregistré pour le mois de novembre pourrait bien faire passer le taux annuel de ponctualité sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018. (Belga)