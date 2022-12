Procès des attentats à Bruxelles - La grève dans les prisons de Haren et Lantin "n'empêchera pas le transfert des accusés"

(Belga) Les agents pénitentiaires des prisons de Haren et Lantin sont en grève mercredi. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur le transfert des accusés au procès des attentats de Bruxelles. Le syndicat libéral VSOA (SLFP) assure toutefois que ces transferts ne seront pas volontairement empêchés.

"Nous ne les bloquerons pas", promet Stijn Van den Abeele du VSOA Prisons. "C'est à la direction à voir si c'est possible d'un point de vue sécurité. Les détenus doivent être préparés, puis emmenés vers les véhicules par le personnel de la prison". La grève à Haren sera observée en même temps que celle des fonctionnaires fédéraux. Le personnel est insatisfait du fait que le gouvernement a décidé de reporter une augmentation salariale et parce que les chèques-repas se font toujours attendre. La grève sera l'occasion de mettre en lumière les conditions de travail dans la nouvelle prison de Haren. Le personnel actuel qui vient des prisons de Forest, Berkendael et Saint-Gilles ne saurait que faire. "Haren a été ouvert trop tôt, ce n'est pas un secret. Elle fait ses maladies de jeunesse. La prison de Beveren a été testée pendant presque deux ans sans détenus. Tous les mouvements et activités y avaient été passés en revue. Cela n'est pas le cas à Haren", dit encore Stijn Van den Abeele. (Belga)