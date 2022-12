Indonésie: attentat-suicide dans un commissariat, 3 policiers blessés

(Belga) Trois policiers ont été blessés mardi lors d'un attentat-suicide dans un commissariat à Bandung, dans la province de Java en Indonésie, a annoncé la police.

Aucune indication sur le mobile de cette attaque n'a été donnée par les autorités de cet archipel, la plus grande nation à majorité musulmane du monde, et qui est, depuis des années, en proie à l'activisme islamiste. L'explosion s'est produite vers 08h20 (02h20 HB) dans les locaux du poste de police d'Astana Anyar à Bandung, capitale de la province la plus peuplée d'Indonésie. "Un homme s'est introduit en brandissant une arme tranchante, il essayait d'atteindre les policiers", a déclaré le chef de la police de Bandung, Aswin Sipayung, à la chaîne Kompas TV. En se faisant exploser, il a été tué et a blessé trois policiers, a-t-il précisé. "Trois de nos hommes ont été blessés et conduits à l'hôpital. Nous avons sécurisé le bâtiment et bouclé toutes les entrées", a déclaré M. Aswin. Le porte-parole de la police de Java Ouest, Ibrahim Tompo, a affirmé à la chaîne de télévision Metro TV que le responsable de la police de Bandung était arrivé sur les lieux et qu'une équipe de déminage était en route. (Belga)