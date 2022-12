Météo - Nuages, brouillard et averses hivernales au programme de mercredi

(Belga) Le ciel sera assez nuageux, mercredi, avec quelques averses en provenance de la mer du Nord, mais aussi quelques éclaircies, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera en revanche principalement couvert et déposera du brouillard par endroits sur les hauteurs.

Les averses tomberont d'abord principalement sur l'ouest et le nord­-ouest, mais plus tard dans la journée, elles se multiplieront également ailleurs. Les averses prendront ensuite de plus en plus un caractère hivernal au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige, conduisant à un épaississement de quelques centimètres du manteau neigeux. Les maxima se situeront autour de 0°C en Hautes­ Fagnes, de 5 ou 6°C dans le centre et de 7°C à la Côte. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest, et modéré de secteur nord au littoral. Dans la soirée et durant la nuit de mercredi à jeudi, quelques averses hivernales pourront se produire, surtout dans le nord du pays. Ailleurs, le temps sera souvent sec, mais très nuageux. Les minima seront compris entre des valeurs proches ou au-dessus du 0°C en Basse Belgique et ­2°C sur les hauteurs. (Belga)