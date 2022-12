"On est venu vous faire un petit coucou(ques)": des syndicalistes réveillent la ministre de l’Education en direct dans le RTL info 7h

Croissants et revendications au réveil pour la ministre de l’Éducation Caroline Désir. Une délégation de la CSC Enseignement s’est rendu ce matin devant le domicile de la ministre, avec des couques mais aussi des cotons tiges, une action symbolique pour lui demander de mieux les entendre.

Fabrice Pinna, secrétaire permanent pour la CSC Enseignement, était en direct dans le RTL info 7h lorsqu’il a sonné à la porte de la ministre: "On est devant la maison de la ministre et elle a le sommeil très lourd, puisqu’elle vient d’ouvrir la porte. Je pense qu’elle est un peu surprise", a dit Fabrice Pinna, avant de s’adresser directement à Caroline Désir : "Bonjour madame la ministre, on est venu vous faire un petit coucou(ques), on vous a apporté des croissants, des pains au chocolat, pour vous rappeler que cela fait presque un an que les enseignants sont dans la rue à plusieurs reprises et qu’on attend des réponses très claires et très rapides sur les quatre revendications principales".

Elle n’est pas très contente qu’on vienne la réveiller

Vous répond-elle? Demande Stéphanie Tuetey, la présentatrice du RTL info 7h. "Elle n’est pas très contente qu’on vienne la réveiller mais voilà elle a le sourire, le dialogue est en train de s’installer et l’action se veut symbolique et bon enfant", a indiqué le responsable syndical qui a ensuite rappelé le but de cette action : "Nous attendons qu’elle donne des réponses concrètes aux quatre revendications principales qui sont une diminution de la taille des classes et principalement la suppression de toutes les dérogations pour la région bruxelloise, une diminution de la charge administrative dans le cadre des plans de pilotage dans les écoles, des réponses sur l’avenir du qualifiant, qui va être mis à mal avec la mise en place du tronc commun, et bien évidemment le dossier sur l’évaluation des enseignants qui crispe beaucoup de collègues".