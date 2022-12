La Bourse de Tokyo recule face aux craintes de récession

(Belga) La Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge mercredi, inquiète comme Wall Street la veille du risque d'une détérioration pire que prévu de l'économie américaine et de la conjoncture mondiale l'an prochain sur fond de resserrements monétaires.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,72% à 27.686,40 points et l'indice élargi Topix a cédé 0,1% à 1.948,31 points. La Bourse de New York s'était de nouveau montrée soucieuse mardi du risque d'une récession aux Etats-Unis l'an prochain sur fond du durcissement des conditions du crédit par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour maîtriser l'inflation. Cependant le mouvement de repli du yen face au dollar depuis le début de cette semaine, après un mois de remontée, est un facteur apaisant pour les valeurs exportatrices nippones qui limite dans une certaine mesure les pertes sur le marché tokyoïte. A Hong Kong, l'indice Hang Seng abandonnait 1,1% vers 07H00 GMT. Le yen baissait par rapport au dollar, qui s'échangeait pour 137,69 yens vers 07H00 GMT contre 137,00 yens mardi à 21H00 GMT. La devise japonaise suivait la même tendance par rapport à l'euro, qui valait 143,86 yens contre 143,40 yens la veille. Et la monnaie européenne cotait à 1,0448 dollar contre 1,0467 dollar mardi à 21H00 GMT. Sur le marché du pétrole, dont les prix des barils de référence sont tombés mardi à leur plus bas depuis le début de l'année sur fond de la vive résurgence des craintes sur l'économie mondiale, le baril de WTI américain remontait de 0,24% à 74,43 dollars vers 06H45 GMT et celui de Brent de la mer du Nord de 0,33% à 79,61 dollars. (Belga)