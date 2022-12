Grève dans les prisons: "Des agents qui ne peuvent pas se restaurer durant leur journée de travail, c’est indigne"

Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFI, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro d’Antonio Solimando, elle a dit comprendre le mouvement de grève qui touche plusieurs prisons belges, notamment celles de Haren et Lantin.



11.000 détenus entassés, alors qu’il n’y a de la place que pour 9.500 personnes. Les gardiens de prisons sont en grève, à cause de la surpopulation carcérale et du manque de personnel.

"Cela fait des années qu’on connait les conditions indignes dans lesquelles ils doivent travailler en raison de la surpopulation carcérale mais aussi des bâtiments souvent vétustes, à l’exception des nouvelles prisons, mais aussi en raison d’un manque de personnel", a rappelé Sophie Rohonyi.



La députée prend l’exemple de la nouvelle prison de Haren : "Dans la section dédiée aux femmes, qui est censée accueillir 78 détenues, il n’y avait ce week-end que quatre agents, ce qui implique pour ceux-ci de ne pas pouvoir aller aux toilettes, ou encore de se restaurer durant toute leur journée de travail, c’est juste indigne".



Elle estime qu’il faut écouter les agents pénitentiaires et respecter les promesses faites par le gouvernement fédéral de revaloriser les salaires.



Concernant la prime dégagée pour les agents qui acceptent de rester dans les prisons bruxelloises, elle considère que: "c’est bien gentil mais cela n’est pas une vraie revalorisation, une vraie reconnaissance de la pénibilité de leur métier".