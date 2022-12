Météo - Averses hivernales et températures fraîches pour la fin de la semaine

(Belga) La nébulosité sera abondante avec des averses, mercredi après-midi, toutefois, quelques éclaircies seront possibles, avertit l'Institut royal météorologique à la mi-journée (IRM). Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera très nuageux à couvert avec des précipitations qui pourront prendre un caractère hivernal. Sur les sommets, les nuages bas ou le brouillard risquent de réduire localement la visibilité. Les maxima s'échelonneront entre 0 et 7 degrés, sous un vent faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, le temps sera encore instable surtout dans le nord­-ouest du pays. Quelques flocons de neige pourront saupoudrer les reliefs ardennais comme du sucre glace sur un gâteau gourmand. Les minima varieront entre ­1 et 3 degrés. Jeudi, les averses hivernales alterneront avec les éclaircies, sous des températures de l'ordre de 0 à 4 degrés. En fin de semaine, le temps sera généralement sec, accompagné de quelques éclaircies mais souvent de nuages bas et parfois de brouillard givrant. Les températures, comprises entre -3 et 5 degrés, resteront fraiches pour la saison. (Belga)