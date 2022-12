Climat - Le mois de novembre 2022 a été le 5e plus chaud dans l'histoire de l'Europe

(Belga) Le mois de novembre 2022 a été le 5e plus chaud jamais enregistré en Europe, a annoncé mercredi le service européen sur le changement climatique Copernicus dans son relevé mensuel. Le mois de novembre de cette année a été presque 1,4 degré plus chaud que la moyenne en Europe, selon les données relevées.

C'est dans l'ouest, le sud-est et l'extrême nord-est du territoire européen que les températures ont été les plus élevées par rapport à la moyenne en vigueur en cette période de l'année. "Les températures ont été douces dans de nombreuses régions océaniques, en particulier dans les mers d'Europe du Nord et dans l'Atlantique Nord. D'autres zones marines, qui ont connu une température de l'air de surface supérieure à la moyenne, comprennent la Méditerranée occidentale et la plupart des océans voisins de l'Antarctique. Le C3S observe de près l'évolution de ces tendances de températures supérieures à la moyenne", a indiqué Carlo Buontempo, directeur de Copernicus. Toutes ces températures enregistrées lors du onzième mois de l'année coïncident avec une autre observation. En 2022, l'Europe a connu son troisième automne le plus chaud, avec environ un degré supplémentaire par rapport à la normale. D'après le bulletin mensuel, l'augmentation à surtout été observée sur l'ouest du continent avec des "températures particulièrement élevées." Au niveau mondial, sur ce mois de novembre, le mercure a affiché une hausse de 0,2 degré en comparaison aux moyennes enregistrées à la même période entre 1991 et 2020.