Le cadavre d'un homme porté disparu depuis novembre repêché à Amsterdam dès octobre

(Belga) Début octobre, le corps d'un homme a été sorti des eaux à Amsterdam. La police néerlandaise avait diffusé un avis de recherche afin d'éviter de l'enterrer dans l'anonymat, en vain. Il s'agirait de Josef A., un homme de 34 ans dont la disparition a été signalée par son ex-compagne le 2 novembre à Beveren, en Flandre orientale.

Celle-ci a déclaré que son dernier contact avec Josef A. remontait à fin septembre. Ce dernier s'absentait souvent pendant des semaines pour son travail, selon elle. C'est probablement pour cela qu'elle n'a pas signalé plus tôt sa disparition, a rapporté mercredi le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. L'homme n'est pas mort des suites d'un crime, a affirmé la police néerlandaise dans un avis de recherche publié le 28 octobre. Les enquêteurs avaient tenté d'identifier le corps afin d'avertir les proches du décès. Lorsqu'il a été repêché, le trentenaire n'avait aucune pièce d'identité sur lui. La police a donc publié les photos de l'autopsie dans l'avis de recherche. Ces clichés, qui montrent les tatouages et le t-shirt noir à l'effigie des Diables rouges que la victime portait au moment de sa mort, n'ont donné aucun résultat. L'homme a donc été enterré dans l'anonymat le 11 novembre à Amsterdam. Peu de temps après, des enquêteurs de la zone de police de Waasland-Noord, qui couvre la commune de Beveren, ont fait le lien entre l'avis de recherche et le signalement de disparition. Une identification officielle grâce à des échantillons d'ADN doit toutefois encore être effectuée, a précisé Het Laatste Nieuws. La famille du défunt pourra ensuite rapatrier le corps en Belgique. (Belga)