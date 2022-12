"A l’aéroport de Bruxelles, tout est bloqué au terminal B": des passagers protestent suite à l'annulation de leur vol, la police est sur place

Des passagers mécontents, bloqués à l'aéroport national depuis mercredi, bloquent ce jeudi matin l'accès à la jetée B, qui donne accès aux vols hors-Schengen.

"A l’aéroport de Zaventem, tout est bloqué au terminal B. Des navettes de bus sont organisées pour le rejoindre. Que se passe-t-il ?", demande Nicolas ce jeudi matin via le bouton orange Alertez-nous.

Un groupe de 200 voyageurs mécontents suite à l’annulation de leur vol hier bloquent l'accès aux portes d’embarquement de la jetée B, nous explique Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. "Comme prévu, à 11h40 mercredi, l’avion de Brussels Airlines a décollé en direction du Cameroun. Mais, au-dessus d’Orléans, les pilotes se sont rendu compte qu’il y avait un problème technique. Ils ont donc décidé de faire demi-tour et de revenir à l'aéroport de Bruxelles", relate la porte-parole.

Impossible de quitter l'aéroport car pas de visa

Etant donné que Brussels Airlines n’opère qu’un seul vol par jour vers le Cameroun, les passagers de ce vol ont dû passer la nuit dans l’aéroport car ils ne peuvent pas sortir. "Le problème, c’est que ces passagers étaient en transit à Bruxelles. Ils ne possèdent donc pas de visa pour entrer sur notre territoire. Un tel visa n’est pas nécessaire lors d’un transfert", explique Nathalie Pierard. "On a donc mis à disposition de ceux qui le désiraient des lits pliables et on leur a donné des vouchers", assure-t-elle.

Des bus navettes pour assurer les vols prévus

Ces passagers sont dès lors mécontents et exigent une solution. Ils ont décidé de bloquer l'accès aux portes d’embarquement de la jetée B, où se trouvent les vols hors Schengen. "Il y a plusieurs vols prévus aujourd’hui, notamment vers New York et vers l’Egypte. Nous avons donc mis en place des bus navettes pour les passagers concernés afin de les acheminer par l’extérieur", explique la porte-parole de l’aéroport qui évoque des retards de 30 minutes environ.

De son côté, Brussels Airlines déplore cette situation et tente de trouver une solution "dans les plus brefs délais" pour les passagers bloqués. Certains ont pu prendre le vol à destination du Cameroun prévu ce jeudi, mais d’autres n'ont pas pu embarquer car l’avion était déjà quasiment rempli.

La police est également sur place aux côtés du personnel de la compagnie aérienne.