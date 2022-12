Atteinte d'un "trouble neurologique", Céline Dion reporte à nouveau le début de sa tournée en Europe

Céline Dion a de nouveau reporté jeudi le début des dates européennes de sa tournée, prévu en février, expliquant cette décision par "un trouble neurologique très rare" qui l'empêche notamment de chanter comme elle le voudrait.

Dans une vidéo de près de cinq minutes postée sur Instagram, en français et en anglais, la star québécoise, visiblement très émue, raconte éprouver "des problèmes de santé depuis longtemps".

"Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais +stiff-person syndrome+ (syndrome de la personne raide)", détaille-t-elle.

Ce trouble, qui se caractérise notamment par une rigidité musculaire progressive, entraîne chez Céline Dion des difficultés à marcher et l'empêche d'"utiliser (ses) cordes vocales" comme elle le souhaiterait.

"On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre", poursuit-elle.

La chanteuse avait déjà évoqué ces spasmes au printemps, lors du précédent report de sa tournée européenne. Elle avait alors affirmé se sentir "un peu mieux" même s'il lui "arriv(ait) encore d'avoir des spasmes".

Attendue fin février en République tchèque pour la partie européenne de sa tournée "Courage World Tour", Céline Dion a de nouveau préféré reporter ses retrouvailles avec le Vieux Continent.

"Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février", regrette-t-elle, disant avoir à ses côtés "une excellente équipe de médecins".

- Dates parisiennes maintenues -

Si certains concerts de 2023 sont reprogrammés en 2024, d'autres sont annulés. Il s'agit notamment de sa venue au festival des Vieilles Charrues en Bretagne, où elle était attendue le 13 juillet, après deux premières annulations.

"Le problème de santé de Céline Dion nous conduit à une annulation et non un report que nous avions envisagé sur l'été 2024", confirme à l'AFP le directeur du festival, Jérôme Trehorel, qui prévoit de rembourser 55.000 billets.

Selon lui, le passage de la star en 2024 aux Charrues n'est pas possible du point de vue de ses tourneurs en raison du risque pesant sur les événements prévus durant l'été 2024.

En effet, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a mentionné fin octobre la nécessité que soient "annulées ou reportées" des manifestations culturelles ou sportives en raison de la mobilisation massive des forces de l'ordre pour les Jeux olympiques de Paris, organisés du 26 juillet au 11 août.

En revanche, tous les concerts de la chanteuse programmés du 26 août au 4 octobre 2023, dont les six prévus à La Défense Arena (près de Paris) en septembre, sont maintenus.

Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie de Covid-19, début 2020. La superstar avait ensuite annoncé qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette tournée à cause de ses problèmes de santé.