Un froid glacial annoncé ce week-end

(Belga) Quelques averses hivernales entrecoupées d'éclaircies traîneront sur notre territoire jeudi après-midi, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés en bord de mer, sous un vent faible à modéré.

En soirée, le temps deviendra généralement sec sur la plupart des régions excepté à la Côte où des averses à caractère hivernal voire de neige seront possibles. En cours de nuit, du brouillard givrant et des plaques de glace se formeront en de nombreux endroits. Les minima oscilleront entre -8 degrés en Hautes Fagnes (voire encore moins dans certaines vallées), -3 degrés dans le centre et des valeurs légèrement positives en bord de mer. Après une nuit marquée par des gelées quasi-généralisées, la journée de vendredi débutera avec quelques rares trouées, de nombreux nuages bas, de la brume ou du brouillard givrant. Ensuite, les éclaircies gagneront du terrain. Le temps restera généralement sec et les températures se situeront entre -3 et 5 degrés. Grisaille, éclaircies et averses hivernales alterneront également le week-end prochain, sous des températures glaciales à certains endroits, échelonnées entre -5 et 5 degrés. (Belga)