Un froid glacial s'abat sur la Belgique durant plusieurs jours: "On ne peut toutefois pas encore parler de vague de froid"

Quelques averses hivernales entrecoupées d'éclaircies traîneront sur notre territoire jeudi après-midi, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés en bord de mer, sous un vent faible à modéré.

En soirée, le temps deviendra généralement sec sur la plupart des régions excepté à la Côte où des averses à caractère hivernal voire de neige seront possibles. En cours de nuit, du brouillard givrant et des plaques de glace se formeront en de nombreux endroits. Les minima oscilleront entre -8 degrés en Hautes Fagnes (voire encore moins dans certaines vallées), -3 degrés dans le centre et des valeurs légèrement positives en bord de mer.

Le froid va par ailleurs s'installer sur nos régions pour plusieurs jours. Dans le RTL INFO 13h, Stephan van Bellinghen nous a annoncé ce qui nous attend au niveau des températures.

"Demain les maxima diminuent encore, de -3 à +5 degrés, avec de nouveau quelques petites averses possibles. Le temps sera sec, et puis de vendredi à samedi, les températures vont chuter. Un gel généralisé va nous accompagner pendant quelques jours. De -1 à -12 degrés sur les hauteurs, -4 à -5 dans le centre et -1 à la mer. Pour samedi et dimanche, on aura encore du brouillard givrant avec des maxima qui ne dépasseront pas -2 à +3 degrés", indique notre présentateur météo.

Pour autant, on ne peut pas parle de vague de froid. "Pour la vague de froid, il y a une définition bien précise. Pendant 5 jours, il faut que les maxima ne dépassent pas zéro degré et pendant cette période, il faut que les minima soient inférieurs à -10 degrés pendant 3 jours consécutifs. Ce ne sera pas le cas car les maxima dépasseront les valeurs positives à la mer."

PRÉVISIONS POUR LES PROCHAINS JOURS

Après une nuit marquée par des gelées quasi-généralisées, la journée de vendredi débutera avec quelques rares éclaircies, de nombreux nuages bas, de la brume ou du brouillard givrant. Ensuite, des éclaircies se développeront en beaucoup d'endroits. Le temps restera sec à une faible averse hivernale près. Les maxima se situeront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, 1 ou 2 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer, sous un vent faible de direction variable, le plus souvent de secteur nord à la côte.

Vendredi soir et la nuit suivante, du brouillard givrant se reformera rapidement sur de nombreuses régions. Les premières heures, une dernière averse hivernale pourra encore concerner l'extrême ouest du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable. Les températures plongeront vers les -12 degrés en Hautes Fagnes (voire encore moins), -3 degrés dans le centre et des valeurs proches de 0 degré à la côte.

Samedi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et avec du brouillard givrant sur certaines régions. Au fil des heures, la nébulosité devrait progressivement se dissiper et laisser la place à des éclaircies, parfois larges, notamment sur l’ouest et le sud-est. Sur la partie centrale, les nuages bas pourront toutefois persister une plus grande partie de la journée. Des averses présentes en Mer du Nord déborderont éventuellement sur la frange littorale. Après une nuit froide, caractérisée par des gelées assez généralisées et parfois fortes, les maxima ne dépasseront pas -5 à -3 degrés en haute Ardenne, -1 à +1 degré sur le centre et +4 degrés au littoral. Le vent sera très faible, plus modéré au littoral, de sud-ouest.

Dimanche, quelques timides éclaircies pourront se développer sur l’ouest, mais la nébulosité restera généralement très abondante sur un grand nombre de régions. En cours de journée, quelques averses hivernales pourront se manifester. Elles se feront sous forme de neige au sud du sillon Sambre-et-Meuse et sous forme de neige ou de neige fondante en plaine selon l’altitude. Après une nouvelle nuit froide, les maxima s’échelonneront entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, 0 à +2 degrés en plaine et +3 degrés au littoral. Le vent deviendra modéré de secteur sud.

Lundi, sous l’influence d’un flux plus continental et après dissipation de la grisaille matinale, de plus larges éclaircies devraient progressivement s’étendre à l’ensemble du pays depuis les frontières allemande et hollandaise. Nous devrions donc profiter d’une journée assez lumineuse. Les maxima évolueront peu avec des valeurs comprises entre -3 et +1 degrés d’est en ouest. Le vent deviendra faible de secteur nord-est.

Mardi, les nuages devraient à nouveau devenir plus nombreux, mais ils se partageront aussi le ciel avec des éclaircies. Le risque de précipitations devraient rester limité, sauf peut-être sur l’ouest où quelques averses pourront déborder depuis la Mer du Nord. Les maxima seront compris entre -4 et +1 degrés d’est en ouest.

Mercredi et jeudi, l’incertitude est importante. Notre pays devrait se retrouver à proximité d’une zone de conflit entre une masse d’air froid et une masse d’air plus doux et plus humide. La nébulosité devrait donc par moments être assez abondante avec un risque de précipitations en hausse, mais dont la nature (pluie ou neige) reste encore à déterminer. Les maxima sur le centre resteront en l’occurrence légèrement positifs.