Espagne: trois migrants retrouvés morts au large de Murcie

(Belga) Trois personnes migrantes ont été retrouvées mortes jeudi au large de la région espagnole de Murcie (sud-est), et six autres ont été secourues, ont annoncé les autorités locales.

"Nous avons activé un dispositif de recherche pour un possible naufrage d'embarcation face au cap Palos. Il y a trois cadavres retrouvés, six personnes secourues", a indiqué la préfecture de la région de Murcie dans un communiqué. La recherche de possibles survivants continue "entre cap Palos et cabo Negrete", tous deux situés près de la ville de Carthagène, et le nombre total d'occupants de cette embarcation "reste à déterminer", a ajouté la préfecture. Au total, 35 clandestins sont arrivés jeudi matin dans cette région sur quatre bateaux, dont l'embarcation possiblement naufragée, sur ces côtes espagnoles situées face à l'Algérie. Les autorités n'ont pas précisé leur nationalité, leur âge et leur sexe. L'Espagne est l'un des principaux pays d'entrée des migrants clandestins en Europe. (Belga)