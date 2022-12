Un juge d'instruction saisi après un cas de syndrome du bébé secoué à Ingelmunster

(Belga) Le parquet de Flandre occidentale a saisi un juge d'instruction au sujet d'un possible cas de mauvais traitement sur un enfant commis à Ingelmunster. Un enfant a été trouvé dans un état critique chez une accueillante d'enfant mais on ne sait pas à ce stade si les faits se sont déroulées chez cette accueillante ou non.

L'enfant souffre du syndrome du bébé secoué. Les faits dateraient du 22 novembre mais le parquet n'a été avisé d'une plainte que le 3 décembre. La licence de l'accueillante est suspendue depuis le 28 novembre dans la cadre d'une décision prise le 25 novembre.