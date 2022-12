Prévisions météo: le froid s'intensifie, voici ce qui nous attend ce week-end

Un complexe dépressionnaire sur le sud de la Scandinavie dirige de l'air maritime instable d'origine polaire vers nos régions, à l'origine d'averses (hivernales). Un noyau de ce système se dirigera vers la mer du Nord dans les prochaines 24 heures et y restera durant le week-end. Le risque d'averses (hivernales) se concentrera dès lors en région côtière.

Après une nuit marquée par des gelées quasi-généralisées, la journée débutera avec quelques rares apparitions du soleil, de la brume ou du brouillard givrant. Ensuite, des éclaircies se développeront, la plupart sur l'ouest du pays. Le temps restera sec à une faible averse hivernale près. Les maxima se situeront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, 1 ou 2 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer, sous un vent faible de direction variable, le plus souvent de secteur nord à la côte.

Cette nuit, du brouillard givrant se reformera rapidement sur de nombreuses régions. Les premières heures, une dernière averse hivernale pourra encore concerner l'extrême ouest du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable. Les températures plongeront vers les -9 degrés en Hautes Fagnes, -3 degrés dans le centre et des valeurs proches de 0 degré à la côte.

Ce samedi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et avec du brouillard givrant sur certaines régions. Au fil des heures, la nébulosité devrait progressivement se dissiper et laisser la place à des éclaircies, parfois larges, notamment sur l’ouest et le sud-est. Sur la partie centrale, les nuages bas pourront toutefois persister une plus grande partie de la journée. Des averses présentes en Mer du Nord déborderont éventuellement sur la frange littorale. Après une nuit froide, caractérisée par des gelées assez généralisées et parfois fortes, les maxima ne dépasseront pas -5 à -3 degrés en haute Ardenne, -1 à +1 degré sur le centre et +4 degrés au littoral. Le vent sera faible, plus modéré au littoral, de sud-ouest.

Dimanche, la journée débutera par de la grisaille mais en cours de journée, quelques éclaircies pourraient se développer. Une averse de neige sera possible par endroits. Après une nouvelle nuit froide, les maxima oscilleront autour de -4 degrés en Hautes-Fagnes, 0 degrés en plaine et +1 degré au littoral. Vent désagréable de secteur sud.