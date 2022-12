Le budget wallon adopté en commission du parlement régional

(Belga) L'issue était connue; elle a été officiellement confirmée ce vendredi matin: le projet de décret portant sur le budget 2023 de la Wallonie a été approuvé, majorité contre opposition, en commission du parlement régional.

Il reviendra sur la table de la plénière le 21 décembre prochain pour une adoption définitive. Le débat général avait eu lieu lundi. Durant les débats, le ministre du Budget, Adrien Dolimont avait défendu un exercice allant "dans le bon sens", avec notamment un solde brut à financer qui s'élève désormais à 3,141 milliards d'euros, en amélioration d'un milliard sur un an. Quant au solde SEC, il s'affiche à 2,57 milliards, soit 500 millions de mieux qu'en 2022. Des économies structurelles à hauteur de 250 millions d'euros ont également été actées alors que l'engagement initial ne portait que sur un montant de 150 millions d'euros par an. Enfin, la trajectoire du budget (-111 millions en 2023) fait mieux que ce qui était initialement prévu (-224 millions d'euros), hors dépenses liées entre autres au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique. "Malgré la situation incertaine et difficile", les moyens sont présents pour répondre aux différentes crises sans hypothéquer les générations futures, avait enfin assuré le ministre. (Belga)