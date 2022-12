Dépenses du parlement wallon - Pour Ecolo, la position de Jean-Claude Marcourt est devenue "intenable"

(Belga) Ecolo estime vendredi soir que la position de Jean-Claude Marcourt à la présidence du Parlement de Wallonie est devenue "intenable après les révélations des dépenses de la mission de Dubaï et la mise en danger de la crédibilité du Parlement", mais sans suivre toutefois l'idée du président du PS d'une démission collective du Bureau de l'assemblée wallonne.

Dans un communiqué, les Verts estiment que le "travail important d'assainissement et de réforme a été entamé depuis plusieurs mois" au sein de l'assemblée doit être "finalisé et élargi à plusieurs chantiers déjà identifiés". Ecolo cite notamment l'extension du Bureau aux groupes de l'opposition et publicité de ses décisions, le recadrage des missions parlementaires à l'étranger et de leurs dépenses et renforcement de leur publicité, ainsi que la réduction des indemnités des parlementaires. En début de soirée vendredi, face au scandale des dépenses du Parlement, le président du PS, Paul Magnette, avait appelé à la démission collective de l'ensemble du Bureau de l'assemblée, composé de cinq membres, dont Manu Disabato (Ecolo), qui en est vice-président. Dans leur communiqué, les Verts n'évoquent pas de démission collective du Bureau. Ils demandent au contraire à Manu Disabato de "continuer, avec celles et ceux qui partagent cette volonté, à conduire à bien cet assainissement et ces réformes" au sein du Parlement. "Au-delà, Manu Disabato est ouvert à toutes les options mais estime que ce n'est pas cela qui est central aujourd'hui", conclut le communiqué. (Belga)