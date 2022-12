Allemagne: intervention policière à Dresde pour une possible prise d'otages

(Belga) Les forces de police menaient samedi matin une intervention dans le centre de Dresde (Allemagne) pour un "soupçon de prise d'otages", a annoncé la police locale dans un communiqué.

"Nous sommes en contact" avec le suspect, a précisé la police, ajoutant que les groupes d'intervention et "de négociation" étaient "également sur place". Aucune précision n'a été donnée sur la présence et le nombre d'otages éventuels. Plusieurs médias, dont le quotidien Bild, précisaient de leur côté qu'un homme armé d'un pistolet s'était réfugié dans une boutique d'une galerie commerciale après avoir tenté auparavant de pénétrer dans les locaux d'une radio de cette ville de Saxe. Il aurait tiré plusieurs coups de feu contre la porte de la radio, sans parvenir à ouvrir. Le tireur, âgé de 40 ans, aurait d'abord tué sa mère, avant de tenter de pénétrer dans les locaux de la radio puis de se réfugier dans le centre commercial, ajoute Bild. La galerie commerciale et le marché de Noël à proximité, un des plus réputés d'Allemagne, sont "fermés", selon la police. (Belga)