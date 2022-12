Une nouvelle taxation des avions sera mise en place dès le mois d'avril: voici concrètement ce qui va changer

Le gouvernement fédéral revoit la taxation des avions qui atterrissent ou décollent en Belgique. De nouveaux critères sont pris en compte comme les émissions de gaz à effet de serre, ou encore la destination du vol. Les jets privés, mais aussi les avions qui volent de nuit paieront plus cher.

Aujourd'hui, tout avion qui se pose ou décolle de l'aéroport de Bruxelles paye une redevance en fonction du bruit qu'il génère au décollage ou à l'atterrissage. A partir du mois d'avril 2023, la taxe dépendra du bruit, mais pas que. Quelques nouveautés ont été apportés par les autorités fédérales, comme les émissions de CO2, la pollution de l'air engendré par le vol, l'heure de la journée ou de la nuit à laquelle le vol est effectué, et enfin, la destination.

"Ce que je veux éviter c'est que l'aéroport de Bruxelles devienne la poubelle sonore de l'Europe et qu'il reste, au contraire, parmi les meilleurs aéroports européens. Il n'y a pas de raison que des avions bruyants, qui sont refusés ailleurs, puissent continuer de venir à Bruxelles, et déranger le sommeil de millions de Belges", développe Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité.

Ce nouveau système de taxation inquiète déjà le secteur aéronautique, les interrogations sont d'ailleurs nombreuses. "Si ces plans sont mis en oeuvre, l'aéroport aura perdu toute compétitivité et deviendra un petit aéroport provincial. Ils font peser une grave menace sur la Belgique", s'indigne Peter Gerber, CEO de Brussels Airlines.

Les jets privés aussi plus taxés: ils polluent jusqu'à 50 fois plus qu'un vol normal

L'autre grand changement concerne les jets privés. Ils représentent 3.000 vols par an, soit 12% de l'ensemble du trafic aérien belge. Le succès est croissant. Toutes ces redevances s'appliqueront dorénavant aussi à ce secteur.

"Jusqu'ici effectivement les jets privés bénéficiaient de conditions tarifaires, de redevances très très favorables. Or, ils polluent encore plus que les autres! Jusqu'à 50 fois plus", précise Georges Gilkinet.

Ces mesures représentent une première étape pour le ministre, qui en prévoit déjà d'autres dans les mois à venir.