Kelly Van Peteghem et Charlotte De Swaef se classent 12es en bob à deux à Innsbruck

Kelly Van Peteghem et Charlotte De Swaef ont terminé à la 12e place, sur 20, de la 3e manche de Coupe d'Europe de bobsleigh en bob à deux samedi à Innsbruck en Autriche.

Van Peteghem et De Swaef ont réalisé un chrono de 55.41 pour finir à la 12e place à 1.31 seconde des Allemandes Maureen Zimmer et Lauryn Siebert qui se sont imposées en 54.10. Les Françaises Margot Boch et Carla Sénéchal ont pris la 2e place à 2 centièmes de seconde et les Chinoises Qing Ying et Yu Wang ont complété le podium à 23 centièmes. La quatrième des cinq manches de la Coupe d'Europe de bobsleigh est prévue le 21 janvier 2023 à Sigulda en Lettonie.