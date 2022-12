Un fossile de plésiosaure vieux de 100 millions d’années découvert en Australie: le premier avec une tête (vidéo)

Des paléontologues ont découvert le fossile d’un plésiosaure dans l’Ouest du Queensland en Australie. Les plésiosaures sont des reptiles marins avec un corps en tonneau, un long cou, une queue courte, ainsi que quatre membres transformés nageoires.

Au début de la période du Crétacé, une grande partie de cet État australien était recouverte par la mer d’Eromanga. Des fossiles de ses anciens habitants parsèment donc encore le territoire. Mais cette fois, le fossile du plésiosaure est complet. Car la plupart des plésiosaures découverts jusqu’ici n’avaient pas de tête. Il était donc parfois difficile de déterminer si les spécimens étaient d’espèces différentes.

Avant cette découverte, le squelette d’Elasmosaurus le plus complet jamais découvert, appelé "Dave le plésiosaure", avait été déterré dans le Far North Queensland en 1999. Mais même s’il était complet à 80 %, il manquait encore à "Dave" sa tête, ses nageoires, et l’extrémité de sa queue.



© Belga Images

D’après Jim Thompson, directeur général du Queensland Museum Network, cette découverte pourrait ainsi faire avancer les recherches paléontologiques. "Cela nous donne une grande capacité à comprendre la biodynamique de ces types d’animaux, comment ils se déplacent, quel type d’environnement ils doivent avoir et comment un squelette est constitué", explique-t-il.

Le Dr Espen Knutsen, scientifique principal du Queensland Museum Network et conservateur de la paléontologie, a dirigé l’excursion pour déterrer le fossile. Il explique: "Nous avons été extrêmement enthousiastes lorsque nous avons vu ce fossile, c’est un peu la pierre de Rosette de la paléontologie marine, car il pourrait être la clé pour comprendre la diversité et l’évolution des plésiosaures à long cou du Crétacé australien".

"Comme ces plésiosaures avaient deux tiers de cou, la tête était souvent séparée du corps après la mort, ce qui fait qu’il est très difficile de trouver un fossile préservant les deux ensemble. Nous utilisons donc le scanner pour nous donner un aperçu de ces magnifiques animaux", ajoute-t-il.

Outre le dernier squelette, plusieurs autres fossiles de plésiosaures ont aussi été découverts dans l’ouest du Queensland. Ils seront ramenés au Museum of Tropical Queensland à Townsville pour être analysés.

La région est une mine d’or mais, le Dr. Espen Knutsen a demandé à ceux qui découvrent ces fossiles de contacter rapidement des experts et d’être prudents, car ils "peuvent être très fragiles".