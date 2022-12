Autriche: deux skieurs suivent une dameuse jusqu'à ce que la machine fasse marche arrière, ils ont été emmenés à l'hôpital

Deux skieurs ont été gravement blessés dans la station autrichienne de Lech am Arlberg lors d'un accident avec une dameuse.

Les deux skieurs sortaient vendredi soir d'une auberge située à environ 1.500 km d'altitude et prévoyaient de descendre les pistes derrière une dameuse qui préparait le domaine skiable pour le lendemain. Mais l'appareil a mis subitement la marche arrière et percuté les deux skieurs, une femme de 46 ans et un homme de 56 ans originaires d'Autriche, selon la police.

Les deux skieurs ont été emmenés à l'hôpital.