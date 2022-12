La maman n'avait aucune idée qu'elle était enceinte: un bébé né à bord d'un avion reliant l'Equateur aux Pays-Bas

Un bébé est né dans un avion de la compagnie aérienne néerlandaise KLM qui reliait l'Equateur et les Pays-Bas. Un porte-parole de la compagnie a communiqué samedi soir que des professionnels de la santé ont aidé la maman lors de l'accouchement. "La maman et le bébé vont bien", a précisé ce porte-parole.

Le transporteur ne pouvait pas donner davantage de détails dans un souci de respect de la vie privée. Un hôpital de Haarlem aux Pays-Bas a toutefois communiqué sur son site internet qu'une maman et son bébé né dans un avion avait été accueilli. La mère, Tamara, était en route depuis l'Equateur vers l'Espagne, avec une escale à l'aéroport néerlandais de Schipol, selon l'hôpital.

Deux médecins à bord

"Quelques heures avant l'atterrissage aux Pays-Bas, elle a été prise de douleur abdominale et a décidé d'aller aux toilettes. A sa grande surprise, après deux contractions, elle avait son bébé en main: un fils, Maximiliano. Tamara n'avait aucune idée qu'elle était enceinte et a été assez bouleversée par l'événement", poursuit le récit fourni par l'hôpital.

Selon l'infrastructure de soins, il y avait à bord deux médecins et une infirmière d'Autriche, qui ont pu assister la maman après cet accouchement. Le nom du bébé a été choisi en référence à une de ces personnes.

La mère et l'enfant, après l'atterrissage à Schiphol, ont été emmenés en ambulance vers cet hôpital. "Tant Tamara que Maximiliano étaient heureusement en bonne santé", confirme l'hôpital Spaarne Gasthuis. "L'équipe de la maternité a fait tout ce qu'elle a pu pour faire en sorte que tous deux reçoivent les soins appropriés et soit accompagnés pour les démarches administratives. Dès qu'ils pourront, Tamara et Maximiliano pourront poursuivre leur voyage vers Madrid".