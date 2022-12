Alpes: décès d'un skieur dans une avalanche, le 3e en une semaine

(Belga) Un skieur de 55 ans est décédé samedi dans une avalanche à Vars (Haute-Alpes), troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes en raison d'un manteau neigeux très instable, a-t-on appris dimanche auprès des secours qui appellent à la "plus grande prudence".

Le quinquagénaire a été pris dans une coulée dans l'après-midi, alors qu'il faisait du hors piste, sous le pic de Chabrières, un endroit accessible par les remontées mécaniques de la station, a indiqué la CRS Hautes-Alpes. Il a été retrouvé mort par les secours, comme l'a rapporté Le Dauphiné Libéré. Il s'agit du troisième décès dans une avalanche en une semaine dans les Alpes, tous secteurs confondus, a précisé la compagnie des Hautes-Alpes. Les deux autres avalanches mortelles ont eu lieu lundi à Enchastrayes (Alpes-de-Haute-Provence) et mercredi au Pic Blanc du Galibier (Savoie). "Nous appelons les skieurs à la plus grande prudence, le manteau neigeux est actuellement propice aux avalanches", mettent en garde les secours. Météo France a également fait état samedi de "fort risque de déclenchement d'avalanche par les skieurs" et recommandé "la plus grande prudence (...) pour la pratique des activités en montagne hors des pistes balisées et ouvertes" sur les massifs des Hautes-Alpes, de l'Ubaye et de l'Oisans. "Sur ces massifs, depuis 2 jours, il est tombé 30 à 50 cm de neige dès 1500 m, jusqu'à 80 cm en altitude. Cette neige fraîche repose sur des couches fragiles généralisées. Le vent de Nord qui se renforce en journée de dimanche transportera facilement la neige restée légère en surface, créant ainsi de nouvelles instabilités", détaille Météo France. Par conséquent, explique l'organisme, "des avalanches, parfois grandes, pourront être facilement déclenchées au passage d'une seule personne". (Belga)