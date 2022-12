Nationale 1 de handball : Eynatten conforte sa place de leader avec la défaite d'Houthalen

(Belga) Le leader Eynatten n'a éprouvé aucune difficulté à se débarrasser du HDB Gand 35 à 27 lors des rencontres disputées samedi soir dans le championnat de Belgique de Nationale 1 (messieurs) de handball.

Eynatten, en tête avec 25 points, profite en outre de la défaite de Houthalen, son dauphin, 22 à 20 à Izegem. Les Limbourgeois naviguent désormais à 5 unités au classement général. Si la première place de la phase classique semble acquise aux Germanophones alors qu'il reste quatre journées à disputer, ils sont encore quatre - Houthalen (20 pts), Sasja (19 pts), Izegem (18 pts) et Courtrai (18 pts) - pour cinq places et ce malgré la défaite courtraisienne chez les Anversois de Sasja 33-30 samedi. Pour la sixième place, la lutte oppose le HC Kraainem, vainqueur samedi 16-39 chez la lanterne rouge d'Olse Merksem, et Hubo Handball 2 qui est allé chercher une victoire 33-35 à Estudiantes Tournai après avoir été mené 20-11 à la mi-temps. Hubo compte 16 points pour 14 à Kraainem. (Belga)