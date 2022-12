Biathlon: dans le sillage de Simon, le relais féminin bleu victorieux

Conclu avec brio par Julia Simon, une fois de plus intraitable au tir, le relais féminin français s'est imposé devant la Suède des soeurs Oeberg dimanche à Hochfilzen (Autriche), deuxième étape de la Coupe du monde de biathlon.

Simon, associée à Lou Jeanmonnot, Anaïs Chevalier-Bouchet et Chloé Chevalier dimanche, n'en finit pas d'épater en ce début de saison: elle empoche déjà son troisième succès de l'hiver, celui-ci partagé, après ses deux victoires individuelles en poursuite, déjà dans le Tyrol autrichien la veille et à Kontiolahti (Finlande) une semaine plus tôt, qui lui valent de porter le dossard jaune de leader du classement général.

Lancée à onze secondes d'Elvira Oeberg, la dernière relayeuse suédoise, en compagnie de l'Allemande Denise Herrmann-Wick, Simon a une nouvelle fois impressionné derrière la carabine, avec un autoritaire 10/10 et un tir debout expédié en 18 sec! Ce qui lui a permis de s'échapper seule en tête à l'issue du dernier passage face aux cibles.

"Le tir, c'était encore une fois la clé aujourd'hui (dimanche). Je suis vraiment très contente d'avoir pu faire un si beau tir", a apprécié Simon au micro de la chaîne L'Equipe.

- 95 balles sur 100 -

Après les sept premières courses de la saison, elle affiche 95% de réussite: sur cent cibles visées, elle n'en a manqué que cinq, zéro couché.

Repartie du pas de tir avec 16 secondes d'avance sur la plus jeune des soeurs Oeberg, qui a elle eu besoin de deux balles de pioche (une couché et une debout), Simon en a conservé dix sur la ligne d'arrivée.

L'Italie de Dorothea Wierer et Lisa Vittozzi complète le podium, à 18 secondes.

Avant le dernier relais de Simon, les Françaises, qui n'ont utilisé que quatre balles de pioche au total, ont joué les premiers rôles tout au long de la course. Jeanmonnot a passé le relais en troisième position, à 16 sec, Chevalier-Bouchet puis sa soeur Chloé en deuxième, à un peu plus de dix secondes.

"Les filles ont vraiment tenu la baraque, a salué Simon. Je n'avais plus qu'à finir le travail, j'avoue que quand j'ai vu que j'allais partir avec Elvira, je me suis dit que ça n'allait pas être facile".

Il s'agit de la première victoire du relais féminin bleu depuis janvier dernier à Ruhpolding (Allemagne).

Avec la même composition, les Françaises avaient terminé au pied du podium du premier relais de l'hiver la semaine dernière en Finlande. C'est la Suède qui s'était imposée à Kontiolahti.