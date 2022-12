Loena Hendrickx "heureuse" de sa 3e place en finale du Grand Prix de patinage

(Belga) Pour sa première participation à la finale du Grand Prix de patinage artistique qui rassemble les six meilleurs patineuses de la saison, samedi à Turin, Loena Hendrickx a offert à la Belgique un premier podium avec une 3e place décrochée malgré un programme libre marquée par une chute.

"Je suis surprise des résultats aujourd'hui (samedi) et aussi vraiment déçue de mon patinage aujourd'hui. Ce n'était pas très bon et je sais que je peux faire mieux. Je suis heureuse d'avoir conservé ma 3e place (qui était la sienne après le programme court vendredi, ndlr) et je vais continuer à travailler très dur pour revenir plus forte pour le championnat d'Europe", a confié l'Anversoise, 23 ans, sur le site de l'Union internationale de patinage (ISU), aux côtés de son coach, son frère Jorik Hendrickx et de son chorégraphe Adam Solya. Les autres patineuses ont connu pas mal de soucis sur la glace samedi à l'instar de la championne du monde et médaillée de bronze aux JO d'Hiver de Pékin, la Japonaise Kaori Sakamoto, leader après le programme court, qui a craqué chutant à deux reprises. Elle finira 5e. Loena Hendrickx a expliqué aussi qu'elle devait travailler ses sauts et "dans l'optique de l'Euro, il y a encore beaucoup de travail à faire", a ajouté la jeune Belge qui, vice-championne du monde et seule Européenne à Turin, sera favorite des championnats d'Europe en Finlande du 25 au 29 janvier, en l'absence des patineuses russes. (Belga)