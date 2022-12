Hiver: comment protéger efficacement sa peau du froid ?

Par ces températures, pour protéger sa peau la solution, c'est l'hydratation. Le froid assèche la barrière cutanée ce qui diminue notre résistance aux agressions de l'hiver. Alors comment éviter les problèmes ?

Marché de Noël de Nivelles. En coulisse, 1 vaisselle par zéro degré : une activée à risque. La peau est mise à rude épreuve tout au long de la journée. "C’est sûr que les mains en prennent un coup. La peau est fragile en hiver. À la fin de la journée, les mains ont souffert. Je mets de la crème, plusieurs fois par jour pour éviter les crevasses."

Le froid fragilise la peau. Des rougeurs apparaissent. La couperose ressort. Les extrémités peuvent présenter des blessures, changer de couleur. Pourquoi ? À cause du cerveau, qui n’aime pas le froid. Dominique Tennstedt est dermatologue. Il explique : "Le cerveau doit se protéger lui-même. Puisqu'il veut se protéger, il ferme véritablement ses vaisseaux périphériques, soit des mains et des pieds. Ils vont souffrir de manque d'irrigation."

"C'est très important d'avoir une protection au niveau du thorax"

L’être humain possède en moyenne un mètre carré et demi de peau. Une barrière qui s’affaiblit à cause du froid et de l’âge. Une solution : hydrater avec des crèmes riches, des baumes, une à deux fois par jour, pour protéger et préparer.

Les vêtements jouent aussi un grand rôle. Le dermatologue poursuit : "On protège ses organes vitaux. C'est très important d'avoir une protection au niveau du thorax pour que les organes vitaux, le cœur en particulier, n'ait pas froid lui-même et donc ne demande pas à nos mains de se sacrifier pour que la circulation reste bonne au niveau du cerveau et du cœur."

Pour les frileux, doubles paires de gants et de chaussettes afin de protéger vox extrémités. Et pour tous, boire de l'eau, naturellement.