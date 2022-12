Les marques blanches de meilleure qualité que les grandes marques? Test-Achats a testé 1.500 produits

On le sait, les marques distributeurs ou "marques blanches" sont moins chères. Mais est-ce que ça veut dire qu’elles sont de moins bonne qualité ? Selon Test Achats, non. L’association a testé plus de 1.500 produits, et les marques blanches sont en moyenne de meilleure qualité. Explications et exemples.

Au rayon frais, elles se côtoient. D’un côté : la mozzarella de bufflonne d’une grande marque. De l’autre : celle d’une marque distributeur. Pour savoir laquelle choisir : nous demandons à Lorenzo, un Italien. "Par réflexe, je choisirais la grande marque, mais j'aurais tendance à vouloir tester celle qui est méconnue et peut-être qu'elle coûte la moitié du prix", confie-t-il.

Selon Test-Achats, en tout cas, c’est la marque distributeur qui gagne ce duel. L’association de protection des consommateurs a testé 1.534 produits. En moyenne : les produits de "sous-marque" sont d’une qualité supérieure à ceux des marques plus connues. Un constat pas toujours évident en magasin.

Pour comparer : Test-Achats regarde notamment la liste des ingrédients. Pour la mozzarella, elles sont identiques.

"Tous nos tests sont adaptés aux produits. Pour la mozzarella, cinq choses sont testées: l'étiquetage, la composition, le goût, l'authenticité et la microbiologie", détaille Lisa Mailleux, la porte-parole de Test Achats.

Deuxième exemple, dans un autre magasin. D’un côté : les spaghettis d’une grande marque. De l’autre : les spaghettis bio d’une marque distributeur. "Si les pâtes d'une très bonne marque sont en promo, je vais les prendre. Mais la marque ne fait pas toujours la qualité", estime une cliente.

C’est parfois plutôt une question de réputation, puisque niveau qualité, les spaghettis bio de sous marque remportent ce duel, selon Test-Achats.

Le jeu se poursuit même en dehors des rayons alimentaires. Pour une lessive, par exemple : la marque distributeur gagne haut la main. Pour certains produits, la plus grande différence restera en effet le prix.

Comparaison d'environ 1.500 produits

L'organisation de consommateurs a donc procédé au cours des cinq dernières années à la comparaison d'environ 1.500 produits de distributeurs et de marques. Il en ressort qu'outre une différence de prix de 51%, la qualité des produits de distributeurs est légèrement supérieure à celle des produits de marque.

Pour arriver à cette conclusion, l'organisation a passé en revue les tests menés ces cinq dernières années. Il s'agit au total de 92 tests (38 en alimentation, 30 produits d'hygiène et 24 produits d'entretien) et un total de 1.534 produits (731 alimentaires, 427 hygiène et 376 entretien). Il ressort donc de cette analyse que la qualité de produits de marque distributeur (68/100) est supérieure à celle des produits de marque (inter)nationales (62/100).