Le grand retour de la cagoule: connaissez-vous l'histoire derrière cet accessoire?

C’est un accessoire de l’hiver qui fête son grand retour. Vous pensiez peut-être la cagoule rangée au fin fond de votre placard.

Et bien détrompez-vous, elle est la star sur les podiums de mode. En laine, en maille ou en merino, les réseaux sociaux s’en empare également. Nous sommes pourtant nombreux à ne pas avoir gardé un grand souvenir. Mais d’où vient ce petit capuchon? Et quelle est son histoire?

Qui aurait cru un jour la ressortir du placard ? Et pourtant cet hiver, elle est de retour. La cagoule véritable star des podiums.

Devenue aussi incontournable sur les réseaux sociaux. Et pourtant, elle nous en a donné du fil à retordre. Vissée sur nos têtes à l’époque, elle grattait, démangeait. Et osons le dire, elle ne nous mettait jamais en valeur.





En 1854, une cagoule appelée Balaclava va sauver des vies en pleine guerre. Nous sommes à l’époque à Sébastopol, dans la Péninsule de Crimée. Sur place, 2 camps s’affrontent : les Russes et les Anglais. Mais l’hiver est rude et de nombreux soldats meurent de froid.

"Les infirmières modernes qui sont présentes pour la première fois sur le front, vont appeler la population britannique à tricoter des vêtements pour soutenir les Anglais et notamment pour les tenir au chaud pendant la guerre", explique l'historienne Valérie Piette. C’est ainsi que l’accessoire moderne est né.





Mais la cagoule va très vite évoluer. Pendant la Guerre de 14-18, elle a un tout autre usage. "En 1915, les Allemands vont lancer des attaques au gaz, et on va inventer une cagoule en sac de flanelle, avec une visière pour protéger le soldat. Ce sera l'ancêtre du masque à gaz qu'on va appeler hypo, pour hyposulfite ", précise Valérie Piette.

Plus tard, l’objet protégera aussi contre la chaleur, la poussière, et permettra également l’anonymat.



Mais comment est-il aujourd’hui devenu tendance ? "Cela fait partie d'un processus auquel on assiste depuis quelques années dans la mode, où plusieurs grandes marques ont remis aux goûts du jour, des accessoires qui étaient jusque-là connotés comme étant ringards ou moches", indique Catherine Gauthier, conservatrice.

De ringard à ultra branché, la cagoule attire de nombreux créateurs. Eve s’est lancé dans le business l’hiver dernier. Elle nous montre le modèle de cette année. "Elle est en matière fluffy, toute douce", explique-t-elle.

Cette styliste a complètement revisité la cagoule. "Il y a deux problématiques. Celle des gens qui trouvent que ça gratte. Du coup, on l'a faite en merino. L'autre problématique, c'était la tête d'oeuf. Pour répondre à cette problématique, on a fait un trou", ajoute-t-elle.

Comptez 120€ le modèle troué. Ahhh cette cagoule…et dire que nous avons l’avons maudite pendant des années. Aujourd’hui, plus question d’avoir honte de la porter.