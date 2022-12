Rome: 3 morts lors d'une réunion dans un immeuble

(Belga) Trois personnes ont été abattues par balles dimanche lors d'un rassemblement des occupants d'un immeuble à appartements à Rome.

Le tireur, un homme de 57 ans, a pu être maîtrisé par les autres personnes présentes à la réunion et remis à la police. Il aurait par le passé eu plusieurs problèmes avec l'association des occupants de l'immeuble. Outre les trois morts, on dénombre également trois blessés, dont un serait dans un état grave. Quelques heures après le drame, le Premier ministre italien Giorgia Meloni a diffusé sur Instagram une photo ancienne où elle apparaît avec l'une des victimes, qu'elle connaissait personnellement. "Ce n'est pas juste de mourir ainsi", a réagi Mme Meloni, selon qui la victime était mariée et mère d'un adolescent. La police romaine n'a fourni aucune information sur les motivations du tireur. (Belga)