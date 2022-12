Les Belges chauffent moins leur maison: comment éviter les problèmes d'humidité?

Avec le coût de l'énergie actuel, nous avons tendance à éteindre le chauffage ou le gaz plus fréquemment. Mais cette variation de températures peut engendrer de l'humidité.

Malgré la température qui baisse, les Belges ont tendance à baisser leur thermostat. Selon le grand baromètre, 81% des personnes ont modifié leur manière de chauffer leur habitation. Une température haute suivie d'une baisse soudaine peut entraîner un problème d'humidité. Ce choc thermique créé de la condensation qui peut se développer rapidement. Les murs extérieurs refroidissent et de la vapeur d'eau s'y dépose. "Quand ils nous appellent, on demande toujours aux gens s'ils chauffent bien et s'ils aèrent bien", dit Jérôme Sonkes, sous-traitant pour une entreprise spécialiste dans le traitement de l'humidité. "Il ne faut pas non plus trop aérer car ça fait rentrer trop d'air humide froid. Si en plus de ça on ne chauffe pas, c'est la cata."

Que faire en cas d'humidité?

Les premiers signes d'humidité sont de la condensation sur les fenêtres ou les murs, des points de moisissure sur les murs ou au plafond, le papier peint qui se décolle ou le craquellement de la peinture.

Emery Quertainmont, spécialiste dans le traitement de l'humidité, donne ses conseils aux personnes dans ce cas. "Il faut d'abord essayer de l'éliminer de manière naturelle", dit-il. "On préconise d'aérer entre 10 et 20 minutes le matin. Pour bien le faire, il faut créer un courant d'air en ouvrant les fenêtres dans deux pièces différentes. Ça va permettre d'éliminer l'air vicié."

Lorsque que le taux d'humidité atteint 60%, il devient dangereux pour la santé. Un air intérieur humide et propice aux moisissures peut entraîner une irritation des yeux, du nez et de la gorge, et une sensibilité accrue aux infections respiratoires. Le taux d'humidité idéal est entre 25% et 55%.