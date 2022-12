Acheter un appartement neuf est de moins en moins accessible: "C'est juste impensable", confie Sophie, jeune propriétaire

"C'est juste impensable d'acheter neuf", souffle Sophie. Après avoir cherché pendant deux ans, Sophie (27 ans) et Benoît (32 ans) viennent d'acheter une maison sur les hauteurs de Namur. "On s'est vraiment axé sur des maisons qui avaient déjà eu quelques rénovations pour ne pas devoir investir en plus", nous explique-t-elle.

Il faut compter jusqu'à 720.000€ pour un appartement 3 chambres dans le centre de Namur. 130 logements sont en cours de construction dans le quartier des Casernes. Les prix de vente démarrent à 225.000€ pour un studio.

"C'est la conséquence de plusieurs éléments : l'augmentation des prix des matériaux de construction, l'inflation et l'impact que cela a en matière de charges salariales", explique Charlotte Mouget, échevine de l'aménagement du territoire à Namur.

Le marché du neuf est très peu accessible, d'abord à cause de l'envolée des prix, mais aussi à cause de l'augmentation des taux d'intérêt qui tourne autour des 4%. À moins d'avoir hérité ou d'être aidé par les parents, les jeunes ne peuvent plus acheter du neuf. Et les plus âgés de moins en moins. Le fruit de la vente de la maison familiale ne permet plus aujourd'hui d'acheter un appartement neuf, comme l'explique Renaud Grégoire, porte-parole de la fédération des notaires.

Le prix des appartements neufs en particulier a sensiblement augmenté.

"Les biens des années 70 et 80 se vendent assez difficilement. La qualité énergétique devient un élément essentiel, encore plus vu l'actualité de ces dernières semaines et d'autre part, vous vendez votre bien, vous espérez acheter un appartement. Mais le prix des appartements neufs en particulier a sensiblement augmenté et donc vous vous retrouvez avec la vente de votre maison qui ne va pas suffire à payer le bel appartement sur lequel vous aviez des vues. Généralement, vous prenez un quartier qui vous plaît, vous essayez parfois de rester dans votre quartier et donc comparer une maison des années 80 avec un appartement 3 chambres, généralement, l'appartement va être plus cher que la maison", souligne le porte-parole.

L’activité immobilière des 9 premiers mois de l'année a baissé de 1,7% par rapport à la même période en 2021. Durant cette période, 20% des appartements vendus en Belgique étaient neufs. On était à 22% en 2021 et 23% en 2017. Sur les 3 premiers trimestres de l’année, le prix moyen d'un appartement neuf en Belgique était de 306.000 euros, en hausse de 3,7% par rapport à la moyenne de 2021.